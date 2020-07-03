Бывшего духовника Поклонской лишили сана

Епархиальный суд принял решение лишить сана одиозного наставника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (в миру – Николай Романов), передает корреспондент Накануне.RU.

Суд постановил признать схиигумена виновным в нарушении священнической присяги. В связи с нарушениями решено низвергнуть схиигумена из священного сана. Подробности решения будут озвучены позднее. Решение вступит в силу после того, как будет утверждено патриархом Кириллом.

Многочисленная группа поддержки собралась сегодня в ожидании вердикта церковного суда. Сам священник вновь проигнорировал заседание.

Поклонники Сергия оказались недовольны приговором. Они устроили стихийный митинг у здания епархии и кричат: "Пусть в нас стреляют! Вызывайте Росгвардию!"

Напомним, ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме того, он делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена, запретили его в служении и назначили церковный суд, который пришлось переносить несколько раз.