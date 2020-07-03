"Оренбург" просит "Рубин" перенести матч РПЛ

Футбольный клуб "Оренбург" официально обратился к казанскому "Рубину" с просьбой перенести выездной матч 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Клуб отправил письмо с предложением сыграть матч, намеченный на 5 июля, в резервную дату - 19 июля.

ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» - «Оренбург» на резервную дату 19 июля.

Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно. pic.twitter.com/wkbdWkJt2k — ФК Оренбург (@fcorenburg) July 3, 2020

Напомним, что по итогам 24-го тура "Оренбургу" было засчитано техническое поражение за неявку на матч с "Краснодаром" (0:3). Причина - заразившиеся коронавирсной инфекцией футболисты и сотрудники клуба. Матч 25-го тура против екатеринбургского "Урала" был также в последний момент отменён.

"Оренбург" за пять туров до конца чемпионата занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.