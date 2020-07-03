08 Октября 2020
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Тинькофф Российская Премьер-Лига (2020) | Фото: Накануне.RU

"Оренбург" просит "Рубин" перенести матч РПЛ

Футбольный клуб "Оренбург" официально обратился к казанскому "Рубину" с просьбой перенести выездной матч 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Клуб отправил письмо с предложением сыграть матч, намеченный на 5 июля, в резервную дату - 19 июля.

Напомним, что по итогам 24-го тура "Оренбургу" было засчитано техническое поражение за неявку на матч с "Краснодаром" (0:3). Причина - заразившиеся коронавирсной инфекцией футболисты и сотрудники клуба. Матч 25-го тура против екатеринбургского "Урала" был также в последний момент отменён.

"Оренбург" за пять туров до конца чемпионата занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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"Оренбург" просит "Рубин" перенести матч РПЛ

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Теги: Оренбург, футболисты, коронавирус, Рубин, Российская Премьер-лига



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