США призвали закрыть "ужасные" российские проекты "Буревестник" и "Посейдон"

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК За рубежом
океанская многоцелевая система &quot;Посейдон&quot; (2019) | Фото: Минобороны России

США призвали закрыть "ужасные" российские проекты "Буревестник" и "Посейдон"

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна закрыть проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон", назвав их "ужасными".

Так он прокомментировал информацию Forbes, согласно которой причиной повышения радиационного фона в Северной Европе могли стать испытания российских вооружений.

"Большая трата денег впустую. СНВ-3 их не охватывает, но следующее соглашение должно", - написал Биллингсли в Twitter.

Ранее сообщалось, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня повышение фона радиации, связанное с работой АЭС, в атмосфере Северной Европы.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах не подтвердил информацию о том, что источником повышения радиационного фона стала Россия.

Напомним, в прошлом году, после ЧП в Нёноксе, американская разведка утверждала, что взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник".

Ранее МИД РФ заявлял, что Россия готова обсуждать возможность включения систем "Кинжал", "Буревестник" и "Посейдон" в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

США призвали закрыть "ужасные" российские проекты "Буревестник" и "Посейдон"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: буревестник, посейдон, сша, радиация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети