США призвали закрыть "ужасные" российские проекты "Буревестник" и "Посейдон"

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна закрыть проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон", назвав их "ужасными".

Так он прокомментировал информацию Forbes, согласно которой причиной повышения радиационного фона в Северной Европе могли стать испытания российских вооружений.

"Большая трата денег впустую. СНВ-3 их не охватывает, но следующее соглашение должно", - написал Биллингсли в Twitter.

Ранее сообщалось, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня повышение фона радиации, связанное с работой АЭС, в атмосфере Северной Европы.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах не подтвердил информацию о том, что источником повышения радиационного фона стала Россия.

Напомним, в прошлом году, после ЧП в Нёноксе, американская разведка утверждала, что взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник".

Ранее МИД РФ заявлял, что Россия готова обсуждать возможность включения систем "Кинжал", "Буревестник" и "Посейдон" в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.