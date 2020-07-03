ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию России. Итоговый протокол был подписан 2 июля в 11:33 мск.

"Голосование прошло свободно, открыто, максимально демократично и справедливо. Его итоги легитимны и бесспорны, - заявила в пятницу глава ЦИК России Элла Памфилова. - У всех была возможность агитировать за и против, открыто обсуждать предлагаемые поправки".

В списки участников голосования были включены 109 190 337 человек, из них приняли участие в голосовании 74 215 555 (67,97%).

"Согласно протоколу ЦИК России: на вынесенный на общероссийское голосование вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" ответили "Да" 57 747 288 граждан Российской Федерации, что составляет 77,92 % от числа граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании", - сообщили в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, от подписания протоколов отказались два члена комиссий (представители КПРФ) – в Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что "в этот раз в ходе кампании была предпринята серьезная попытка провести дискредитацию этого великого процесса". "Однако, похоже, эти люди даже не заглянули в предлагаемые поправки, агитируя голосовать против", - заявил он.