08 Октября 2020
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Экономика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: playcast.ru

В Трехгорном на предприятии Росатома назначили нового гендиректора

На Приборостроительном заводе в Трехгорном (входит в госкорпорацию Росатом) назначили нового генерального директора. Им стал Владислав Белобров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Нового руководителя представил первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Иван Каменских.

Владислав Белобров возглавит предприятие на пять лет.

Задачи, которые ставит перед собой новый гендиректор, это увеличение выручки, поиск новых заказов, рост заработной платы.

"Проблемы и возможности предприятия также хорошо знаю, потому что работаю на заводе 20 лет, начинал ещё мастером. Знаю людей, они меня знают. И также знаю, чего они от меня ждут", - подчеркнул он.

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В Трехгорном на предприятии Росатома назначили нового гендиректора

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Теги: Росатом, приборостроительный завод, Владислав Белобров,



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