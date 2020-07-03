В Екатеринбурге устроят салют в честь присвоения звания "Город трудовой доблести"

Вечером в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге устроят праздничный фейерверк в честь присвоения столице Урала почетного звания "Город трудовой доблести". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, соответствующее распоряжение подписал мэр Александр Высокинский.

Салют прогремит в 23.00 на акватории городского пруда и на территории летнего парка "Уралмаш".

Напомним, 2 июля Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации 20 городам страны. В их числе оказались Екатеринбург и Нижний Тагил.

Сбор подписей в поддержку предложения о присвоении Екатеринбургу "Города трудовой доблести" шел в течение нескольких месяцев. Наибольшее количество было собрано во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

Всего было собрано более полумиллиона подписей екатеринбуржцев – 546 тыс. 194 жителей города поддержали ходатайство к президенту России.