В Карачаево-Черкесии задержаны экстремисты, стремившиеся к созданию халифата

ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии радикальных исламистов, заявлявших о создании так называемого халифата.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны пять активных членов запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

Экстремисты пытались создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы. Они вели вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников. При обысках изъято оружие и библиотека запрещенной литературы.

Напомним, решением Верховного суда Российской Федерации в 2010 году организация признана экстремистской.

В прошлом году сторонников "Ат-Такфир Валь-Хиджра" также задержали в КЧР. Члены группировки распространяли идеи радикального ислама, а также "вынашивали намерения по созданию государства с шариатской формой правления".