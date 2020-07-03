У главы югорского общества инвалидов при обыске нашли драгоценности, элитные часы и старинные иконы

62-летнему главе Ханты-Мансийской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" вменяют кражу выплат, предназначавшихся людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, подозреваемый совершил преступление в январе 2017 – апреле 2020 гг. Возглавляемое им общество трудоустраивало инвалидов за счёт средств, выделяемых на это "Газпромнефть-Хантос" и "РН-Юганскнефтегаз". Злоумышленник представлял в компании фальшивые сведения о трудоустройстве и фиктивные финансовые отчёты. На их основании он получил 45 млн руб., которые обналичил и потратил по-своему.

2 июля в офисе общественной организации и по месту жительства подозреваемого прошли обыски. Обнаружено и изъято более 50 ювелирных изделий, посуда и столовые приборы из драгоценных металлов, коллекционные монеты, в том числе зарубежные, из драгоценных металлов. Также изъяты 50 старинных икон, шесть часов дорогих марок, в том числе из драгоценных металлов, ордена Отечественной Войны, слитки драгоценных металлов и другое ценное имущество. Расследование продолжается.