Российских чиновников заставят соблюдать правила русского языка

Чиновники России должны говорить и писать на русском правильно, считают в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Там готовят законопроект, который обяжет госслужащих соблюдать правила, пишут "Известия".

В ведомстве отмечают, что законопроект готовится в соответствии с поручениями президента. Еще в 2019 году Владимир Путин дал их по итогам заседания совета при президенте по русскому языку.

Если закон будет принят, кандидатов на государственные посты обяжут проходить тестирование на знание русского языка. В Минтруда рассказали, что собираются внести законопроект в Госдуму уже в этом году, а большинство парламентариев уже высказали позитивное отношение к этому нововведению.