В Тюмени вспышка коронавируса в кардиологическом научном центре

В Тюменской области был зарегистрирован очаг коронавируса в филиале "Томского национального исследовательского медицинского центр Российской академии наука", - сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Вспышка болезни была зафиксирована в кардиологическом научном центре филиала - в кардиологических отделениях №1 и №2. Заболели пять человек - четыре пациента и один медработник.

Заболевшие госпитализированы в моноинфекционные госпитали. Контактные - 122 человека. За ними ведется медицинское наблюдение, они изолированы по месту проживания.

В учреждении усилены дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия. Проведена заключительная дезинфекция. Отметим, что за сутки в регионе 85 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии 3316 человек. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.