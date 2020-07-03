В регионах "тюменской матрёшки" за сутки умерли шесть больных коронавирусом

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

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В Тюменской области количество больных выросло на 85 (до 3 тыс. 316), в Югре – на 271 (до 9 тыс. 756), на Ямале – на 191 (до 6 тыс. 171). В Югре больше всего новых заболевших – в Сургуте (113), Нижневартовск (43), Ханты-Мансийск (30). Количество умерших выросло на четыре (до 63). На Ямале в числе лидеров – Новый Уренгой (50), Тарко-Сале (28), Ноябрьск (26). За сутки умерли два носителя инфекции (всего – 42).

"В Новом Уренгое умерли 65- и 68-летние пациентки. Обе были госпитализированы с острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь осложнялась сопутствующими хроническими заболеваниями и дыхательной недостаточностью. Пациентки находились на ИВЛ. Ни интенсивная, ни лекарственная терапия не принесли ожидаемого результата", - сказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 6 тыс. 718 пациентов.