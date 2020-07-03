Текслер назначил замминистра информационных технологий Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер назначил Светлану Панкратову заместителем министра – начальником управления министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
Ей установлен испытательный срок один месяц.
Напомним, в июне Алексей Текслер назначил Василия Кокорюкина первым заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.