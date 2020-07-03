Боксер Рой Джонс стал амбассадором "Золотого кольца Боспорского царства"

Американский боксер, многократный чемпион мира Рой Джонс, принявший в 2015 году российское гражданство, стал амбассадором российского туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

Джонс выступит в рамках онлайн-форума "Античное наследие России", на котором ученые собираются обсуждать 2500-летие образования Боспорского царства – первого государства на территории современной России.

Компанию Джонсу в качестве амбассадоров составят ведущая телеканала "Россия 24" Юлия Макарова и руководитель компании "Крокус-Медиа" Андрей Бургарт. Такой выбор амбассадоров в релизе Минприроды РФ, которое выступает в качестве одного из организаторов, никак не объясняется.

Рой Джонс на параде Победы в Москве. Фото: Instagram.com/royjonesjrofficial

В августе 2015 года в Севастополе Рой Джонс встречался с президентом России Владимиром Путиным, где попросил у него помощи в получении российского гражданства. 12 сентября 2015 года Рой Джонс-младший получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин: "Удовлетворить заявление о приёме в гражданство Российской Федерации Джонса-младшего Роя Левесты, родившегося 16 января 1969 года в Соединённых Штатах Америки".

"Золотое кольцо" включает в себя объекты на территории современного Краснодарского края и Адыгеи.