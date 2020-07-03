В Пермском крае за сутки умерли четыре носителя коронавируса

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 56 (до 3 тыс. 857). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения инфекции – 0,99 (2 июля – 0,97). За сутки умерли четыре носителя COVID-19. 69- и 88-летние пациенты – непосредственно от инфекции (всего – 79), 51- и 88-летние – от сопутствующих болезней (всего – 50).

Отметим, суточный прирост по стране – 6 тыс. 718 инфицированных.