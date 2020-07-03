08 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В Свердловской области за сутки зарегистрировано семь смертей от коронавируса

На Среднем Урале за минувшие сутки лабораторно подтверждено 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 161 случай приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Серова, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, число инфицированных в регионе достигло 13 тыс. 499 человек. При этом 110 из 141 пациента в тяжелом состоянии находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 53 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 592 свердловчанина находятся под наблюдением врачей в состоянии средней степени тяжести.

Также в регионе зафиксировано увеличение суточного показателя смертей от COVID-19. За последние сутки зарегистрировано еще семь смертей от коронавируса, что увеличивает их количество до 114.

Также сегодня в связи с выздоровлением было выписано 199 человек. Таким образом, от COVID-19 в Свердловской области излечилось 7 тыс. 936 человека.

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В Свердловской области за сутки зарегистрировано семь смертей от коронавируса

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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