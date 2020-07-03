Военкомат не отступает: депутата Пирожкова пригласили на призывную комиссию

Утром в пятницу, 3 июля, депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков вновь явился в военкомат.

Парламентария, напомним, пытаются забрать в армию несмотря на наличие военного билета. Ранее Пирожков был признан ограниченно годным для службы в войсках по состоянию здоровья. Впоследствии выяснилось, что решение областного комиссариата было отменено протестом прокурора, и депутату предложили пройти медкомиссию заново. Сам Андрей считает эти решения незаконными и обусловленными политическим давлением.

Сегодня Пирожков в очередной раз пришел в военкомат, где ему выдали повестку на заседание призывной комиссии Чкаловского района, которое состоится 14 июля. Также депутат получил на руки направление на анализы, результаты которых он должен будет предоставить к этой дате.

Как рассказал Накануне.RU Андрей Пирожков, чтобы избежать обвинений в том, что результаты могут быть поддельными, он намерен пройти медобследование не в государственной, а в одной из частных независимых клиник. Также сегодня он передал обращение на имя военного комиссара района Павла Годованчука. В нем парламентарий отметил, что не собирается уклоняться от требований комиссариата, но попросил предоставить ему ряд документов, среди которых основания для отмены решения о признании его ограниченно годным к службе.

Напомним, в июне сотрудники военкомата пришли за Пирожковым прямо на заседание комиссии думы Екатеринбурга. Примечательно, что явка официальных лиц состоялась после резонансной акции коммуниста с призывом открыть торговые центры. После выступления общественности военные ретировались.