Военкомат не отступает: депутата Пирожкова пригласили на призывную комиссию

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Визит Андрея Пирожкова в военкомат (2020) | Фото: Накануне.RU

Военкомат не отступает: депутата Пирожкова пригласили на призывную комиссию

Утром в пятницу, 3 июля, депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков вновь явился в военкомат.

Парламентария, напомним, пытаются забрать в армию несмотря на наличие военного билета. Ранее Пирожков был признан ограниченно годным для службы в войсках по состоянию здоровья. Впоследствии выяснилось, что решение областного комиссариата было отменено протестом прокурора, и депутату предложили пройти медкомиссию заново. Сам Андрей считает эти решения незаконными и обусловленными политическим давлением.

Сегодня Пирожков в очередной раз пришел в военкомат, где ему выдали повестку на заседание призывной комиссии Чкаловского района, которое состоится 14 июля. Также депутат получил на руки направление на анализы, результаты которых он должен будет предоставить к этой дате.

Повестка Андрею Пирожкову в военкомат(2020)|Фото: Накануне.RU

Военный Комиссариат Чкаловского района города Екатеринбурга(2020)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал Накануне.RU Андрей Пирожков, чтобы избежать обвинений в том, что результаты могут быть поддельными, он намерен пройти медобследование не в государственной, а в одной из частных независимых клиник. Также сегодня он передал обращение на имя военного комиссара района Павла Годованчука. В нем парламентарий отметил, что не собирается уклоняться от требований комиссариата, но попросил предоставить ему ряд документов, среди которых основания для отмены решения о признании его ограниченно годным к службе.

Визит Андрея Пирожкова в военкомат(2020)|Фото: Накануне.RU

Обращение Андрея Пирожкова в военкомат(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в июне сотрудники военкомата пришли за Пирожковым прямо на заседание комиссии думы Екатеринбурга. Примечательно, что явка официальных лиц состоялась после резонансной акции коммуниста с призывом открыть торговые центры. После выступления общественности военные ретировались.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Военкомат не отступает: депутата Пирожкова пригласили на призывную комиссию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пирожков, военкомат, депутат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.06.2020 16:26 Мск Мэр Высокинский прокомментировал слова депутата Пирожкова, заявившего о политической атаке
Ранее 19.06.2020 10:25 Мск Депутату Пирожкову предложили снова пройти медкомиссию. Он назвал это атакой властей
Ранее 17.06.2020 11:23 Мск Пришедшие к депутату Пирожкову сотрудники военкомата ретировались после выступления общественности
Ранее 17.06.2020 10:27 Мск Паническая атака: военком снова пришел за екатеринбургским депутатом
Ранее 18.12.2019 10:27 Мск "Депутата зачислили в запас": военный комиссариат рассказал о ситуации с призывом Андрея Пирожкова
Ранее 31.10.2019 11:04 Мск Обвиненный в уклонении от армии екатеринбургский депутат Пирожков не сумел встретиться с военкомом
Ранее 30.10.2019 15:33 Мск Обвиненный в бегстве от армии екатеринбургский депутат Пирожков показал свой военный билет
Ранее 29.10.2019 13:49 Мск Депутат Пирожков назвал обвинения в уклонении от армии "провокацией губернатора"
Ранее 29.10.2019 10:33 Мск Прокуратура обвинила депутата Екатеринбургской городской думы в уклонении от армии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети