Мурашко: Возвращение РФ к прежней жизни до февраля 2021 года маловероятно

Возвращение к прежней жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля следующего года, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По мнению министра, маловероятно, что полноценная жизнь с посещением офисов, концертов, путешествиями и перелетами восстановится до конца этого года.

Он пояснил, что "должна быть разорвана цепочка передачи вируса", передает "Интерфакс".

Ранее Мурашко заявлял, что ориентировочно к февралю должна появиться "фармацевтически управляемая ситуация". Министр отметил, что выработка популяционного иммунитета гарантирует, что цепочка заражений прервется.

Также глава Минздрава не исключал, что в России могут ввести "плавающие" ограничительные меры из-за коронавируса. Режимы ограничений могут быть разными, например, "жесткий карантин" или "плавающий" - когда ограничения, например, вводятся только на выходные дни.