08 Октября 2020
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Общество В России
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 6718 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 915 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 667 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам.

 Москва - 659

 Московская область - 298

 Ханты-Мансийский АО - 271

 Санкт-Петербург - 263

 Иркутская область - 249

 Нижегородская область - 229

 Свердловская область - 227

 Ямало-Ненецкий АО - 191

 Воронежская область - 151

 Мурманская область - 147

 Красноярский край - 135

 Челябинская область - 129

 Республика Калмыкия - 122

 Архангельская область - 119

 Республика Тыва - 110

 Новосибирская область - 105

 Ульяновская область - 103

 Саратовская область - 101

 Хабаровский край - 95

 Ростовская область - 92

 Волгоградская область - 89

 Тюменская область - 85

 Омская область - 83

 Оренбургская область - 78

 Самарская область - 77

 Пензенская область - 75

 Приморский край - 75

 Ставропольский край - 73

 Алтайский край - 73

 Тульская область - 72

 Ивановская область - 69

 Республика Коми - 64

 Карачаево-Черкесская Республика - 62

 Кемеровская область - 62

 Белгородская область - 60

 Чувашская Республика - 59

 Республика Адыгея - 58

 Псковская область - 57

 Республика Дагестан - 57

 Краснодарский край - 57

 Пермский край - 56

 Ленинградская область - 54

 Брянская область - 53

 Калужская область - 53

 Томская область - 53

 Курская область - 50

 Республика Саха (Якутия) - 50

 Владимирская область - 49

 Кабардино-Балкарская Республика - 48

 Забайкальский край - 48

 Республика Башкортостан - 47

 Кировская область - 45

 Новгородская область - 44

 Смоленская область - 43

 Тамбовская область - 43

 Ярославская область - 43

 Республика Бурятия - 43

 Магаданская область - 42

 Тверская область - 41

 Камчатский край - 41

 Республика Татарстан - 39

 Рязанская область - 38

 Республика Мордовия - 38

 Республика Хакасия - 38

 Липецкая область - 36

 Республика Алтай - 32

 Сахалинская область - 32

 Орловская область - 31

 Республика Карелия - 30

 Курганская область - 30

 Амурская область - 30

 Астраханская область - 29

 Республика Марий Эл - 25

 Республика Ингушетия - 24

 Ненецкий АО - 22

 Республика Северная Осетия - 21

 Костромская область - 20

 Вологодская область - 20

 Удмуртская Республика - 17

 Калининградская область - 15

 Чеченская Республика - 12

 Республика Крым - 8

 Еврейская АО - 3

 Чукотский АО - 1

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В России выявлено 6718 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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