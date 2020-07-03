В России выявлено 6718 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 915 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 667 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам.
Москва - 659
Московская область - 298
Ханты-Мансийский АО - 271
Санкт-Петербург - 263
Иркутская область - 249
Нижегородская область - 229
Свердловская область - 227
Ямало-Ненецкий АО - 191
Воронежская область - 151
Мурманская область - 147
Красноярский край - 135
Челябинская область - 129
Республика Калмыкия - 122
Архангельская область - 119
Республика Тыва - 110
Новосибирская область - 105
Ульяновская область - 103
Саратовская область - 101
Хабаровский край - 95
Ростовская область - 92
Волгоградская область - 89
Тюменская область - 85
Омская область - 83
Оренбургская область - 78
Самарская область - 77
Пензенская область - 75
Приморский край - 75
Ставропольский край - 73
Алтайский край - 73
Тульская область - 72
Ивановская область - 69
Республика Коми - 64
Карачаево-Черкесская Республика - 62
Кемеровская область - 62
Белгородская область - 60
Чувашская Республика - 59
Республика Адыгея - 58
Псковская область - 57
Республика Дагестан - 57
Краснодарский край - 57
Пермский край - 56
Ленинградская область - 54
Брянская область - 53
Калужская область - 53
Томская область - 53
Курская область - 50
Республика Саха (Якутия) - 50
Владимирская область - 49
Кабардино-Балкарская Республика - 48
Забайкальский край - 48
Республика Башкортостан - 47
Кировская область - 45
Новгородская область - 44
Смоленская область - 43
Тамбовская область - 43
Ярославская область - 43
Республика Бурятия - 43
Магаданская область - 42
Тверская область - 41
Камчатский край - 41
Республика Татарстан - 39
Рязанская область - 38
Республика Мордовия - 38
Республика Хакасия - 38
Липецкая область - 36
Республика Алтай - 32
Сахалинская область - 32
Орловская область - 31
Республика Карелия - 30
Курганская область - 30
Амурская область - 30
Астраханская область - 29
Республика Марий Эл - 25
Республика Ингушетия - 24
Ненецкий АО - 22
Республика Северная Осетия - 21
Костромская область - 20
Вологодская область - 20
Удмуртская Республика - 17
Калининградская область - 15
Чеченская Республика - 12
Республика Крым - 8
Еврейская АО - 3
Чукотский АО - 1