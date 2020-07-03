08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
детский сад, детская площадка, детство, детсад (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Детские сады Екатеринбурга заработают в штатном режиме

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в Свердловской области принял решение возобновить работу детских дошкольных учреждений в штатном режиме. Принять воспитанников детские сады Екатеринбурга смогут уже в следующий понедельник, 6 июля. При этом заполняемость учреждений должна составлять не более 50%.

"На основе протокола данного совещания от 30 июня 2020 года №41 департамент образования издал распоряжение "О штатном режиме работы муниципальных дошкольных образовательных организаций" от 2 июля 2020 года № 1651/46/36, на основании которого с 6 июля все муниципальные детские сады Екатеринбурга начинают работу в штатном режиме", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Исключением из правил считаются детские сады, закрытые на проведение ремонтных работ при подготовке к новому 2020-2021 учебному году.

Для работы в штатном режиме в условиях непростой эпидемиологической ситуации руководители ДОУ обязаны установить у входов в помещение антисептики для обработки рук, обеспечить ежедневную термометрию работников, родителей и детей при входе в детский сад или на его территории. Также необходимо обеспечить помещения рециркуляторами воздуха для регулярного его обеззараживания в присутствии людей и открытыми переносными ультрафиолетовыми облучателями для обеззараживания воздуха в их отсутствие. Каждые два часа должна осуществляться обработка всех поверхностей: дверные ручки, поручни, перила, столы, стулья, шкафчики для одежды, раковины для мытья рук и т.д., а сотрудники дошкольного учреждения обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Родителям также необходимо соблюдать несколько правил: уведомить детский сад о выходе ребенка для постановки его на питание и принести справку об эпидблагополучии.

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Детские сады Екатеринбурга заработают в штатном режиме

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Теги: Детский сад, коронавирус



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