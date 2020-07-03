08 Октября 2020
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Экономика В России
Екатеринбург, телебашня, апартаменты &quot;ARTEK&quot; (2017) | Фото: Накануне.RU

Минстрою предложили приравнять апартаменты к жилым помещениям

В Торгово-промышленной палате России (ТПП) предложили кардинальным образом изменить статус апартаментов, прописав их в законе как новый вид жилого помещения. Предложение содержится в письме главы ТПП Сергея Катырина замминистра строительства России Дмитрию Волкову.

"Предлагается введение в жилищное законодательство нового вида жилого помещения - апартаменты (жилое помещение, расположенное в многофункциональном здании или конструктивно обособленной части многофункционального здания)", - цитирует письмо ТАСС.

В ТПП отмечают сразу две существенные проблемы апартаментов.

С одной стороны, граждане не могут прописаться в апартаментах, так как они относятся к классу нежилых помещений. Апартаменты не учитываются при возведении объектов социальной инфраструктуры и т.д. С другой стороны, к проектированию и строительству апартаментов не применяются требования, созданные для жилых помещений, так что часто они не обеспечивают безопасности проживания. Например, здания с апартаментами могут возводиться в промышленных зонах.

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Минстрою предложили приравнять апартаменты к жилым помещениям

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Теги: апартаменты, нежилая недвижимость, статус, прописка



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