Минстрою предложили приравнять апартаменты к жилым помещениям

В Торгово-промышленной палате России (ТПП) предложили кардинальным образом изменить статус апартаментов, прописав их в законе как новый вид жилого помещения. Предложение содержится в письме главы ТПП Сергея Катырина замминистра строительства России Дмитрию Волкову.

"Предлагается введение в жилищное законодательство нового вида жилого помещения - апартаменты (жилое помещение, расположенное в многофункциональном здании или конструктивно обособленной части многофункционального здания)", - цитирует письмо ТАСС.

В ТПП отмечают сразу две существенные проблемы апартаментов.

С одной стороны, граждане не могут прописаться в апартаментах, так как они относятся к классу нежилых помещений. Апартаменты не учитываются при возведении объектов социальной инфраструктуры и т.д. С другой стороны, к проектированию и строительству апартаментов не применяются требования, созданные для жилых помещений, так что часто они не обеспечивают безопасности проживания. Например, здания с апартаментами могут возводиться в промышленных зонах.