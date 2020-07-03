В Челябинске участники преступной группы получили сроки в колонии за нападения на отделения банков

В Челябинске суд огласил приговор четверым участникам преступной группы за нападения на банковские организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Один из обвиняемых создал организованную группу для хищения денег у банков. В марте 2018 года после закрытия отделения банка они незаконно проникли в помещение, где, угрожая и применяя насилие, требовали от сотрудниц банка отдать им ключи от кассы, где было более 10 млн руб. Один из злоумышленников заметил, что сработала сигнализация и они сбежали.

Подобный инцидент произошел в мае 2018 года в Южноуральске. Мужчины до начала рабочего дня вошли в помещение банка, где, применяя насилие в отношении сотрудниц офиса, требовали отдать им ключи от кассы. Однако также сбежали, не получив денег.

В сентябре 2019 года они взломали решетку окна в ювелирном салоне в Челябинске и похитили из магазина ювелирные изделия на сумму около 55 тыс. руб.

Суд признал участников преступной группы виновными в покушении на грабеж и краже. Организатор группы получил 7,5 лет в колонии особого режима, остальные участники – от 6 до 7 лет колонии.