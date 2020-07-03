МАГАТЭ: Повышенный радиоактивный фон у границ России связан с ядерным реактором

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
дозиметр, работник, радиация (2018) | Фото:Накануне.RU

МАГАТЭ: Повышенный радиоактивный фон у границ России связан с ядерным реактором

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) считают, что повышение уровня радиации у северных границ России могло произойти из-за работ на ядерном реакторе.

При этом географическое расположение объекта, на котором мог произойти выброс, эксперты агентства установить не смогли. Отмечается, что концентрация радиоактивных веществ в окружающей среде очень низкая, она не представляет опасности для людей.

Ранее сообщалось, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня повышение фона радиации, связанное с работой АЭС, в атмосфере Северной Европы.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах не подтвердил информацию о том, что источником повышения радиационного фона стала Россия.

30 июня "Росэнергоатом" опроверг сообщения украинских СМИ о якобы случившихся неполадках на втором энергоблоке Ленинградской АЭС, уточнив, что "новости" об этом датированы 2015 годом.

Также в концерне опровергли слухи о ЧП на Кольской АЭС, передает Regnum. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет, подчеркнули в "Росэнергоатоме".

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

МАГАТЭ: Повышенный радиоактивный фон у границ России связан с ядерным реактором

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: радиация, северная европа, ядерный реактор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.06.2020 09:40 Мск В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиоактивных частиц из России

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети