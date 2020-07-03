МАГАТЭ: Повышенный радиоактивный фон у границ России связан с ядерным реактором

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) считают, что повышение уровня радиации у северных границ России могло произойти из-за работ на ядерном реакторе.

При этом географическое расположение объекта, на котором мог произойти выброс, эксперты агентства установить не смогли. Отмечается, что концентрация радиоактивных веществ в окружающей среде очень низкая, она не представляет опасности для людей.

Ранее сообщалось, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня повышение фона радиации, связанное с работой АЭС, в атмосфере Северной Европы.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах не подтвердил информацию о том, что источником повышения радиационного фона стала Россия.

30 июня "Росэнергоатом" опроверг сообщения украинских СМИ о якобы случившихся неполадках на втором энергоблоке Ленинградской АЭС, уточнив, что "новости" об этом датированы 2015 годом.

Также в концерне опровергли слухи о ЧП на Кольской АЭС, передает Regnum. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет, подчеркнули в "Росэнергоатоме".