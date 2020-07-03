Кандидат от "Партии Роста" отказался от участия в выборах губернатора Прикамья

Член генсовета "Партии Роста" Антон Любич, ранее заявлявший о готовности участвовать в выборах губернатора Пермского края - отказался от выдвижения, несмотря на то, что его кандидатура была согласована президиумом федерального политсовета, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале политик сообщил, что его решение связано с невозможностью преодоления муниципального фильтра. Он также сообщил, что не желает устраивать из выборов шоу и "работать спойлером".

Напомним, для регистрации на выборах губернатора Пермского края кандидат должен собрать в свою поддержку подписи не менее 6% муниципальных депутатов (102 подписи).

Документы подали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин - он подал документы как самовыдвиженец, также самовыдвиженцем избирается исполнительный директор ЗиДа Павел Панков, учредитель холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин избирается от "Справедливой России", зарегистрировался руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова и экс-директор "ПЕМОС-Хенкель", а ныне пенсионер Евгений Козлов, который будет участвовать в выборах от партии "Патриоты России".