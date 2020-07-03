Amazon снимет сериал по вселенной культовой компьютерной игры Fallout

Amazon Studios и компания Bethesda объявили о съемках сериала по культовой компьютерной игре Fallout. Продюсерами выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой из Kilter Films, на счету которых создание популярного проекта "Мир Дикого Запада" для HBO.

"Fallout - одна из величайших игровых серий всех времен. Каждая глава этой безумно необычной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли бы провести с семьей и друзьями", - шутят Джой и Нолан в релизе, опубликованном Bethesda. Разработчики компьютерной игры, в свою очередь, признаются, что уже десять лет ищут способы вывести вселенную Fallout на экран.

В мире Fallout действия развиваются в постапокалиптичной Америке, пострадавшей от ядерной войны США и Китая. По радиоактивным и анархичным пустошам с островками организованных содружеств бродят главные герои серии.