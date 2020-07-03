08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Фонд святой Екатерины продолжает работу по снабжению медучреждений средствами индивидуальной защиты 

Фонд святой Екатерины продолжает работу по обеспечению средствами индивидуальной защиты тех, кто в условиях пандемии, часто контактирует с людьми.

Накануне свыше 180 тысяч масок были переданы в медицинские учреждения Среднего Урала. Средства индивидуальной защиты получили: Станция переливания крови, Екатеринбургский клинический перинатальный центр, ЦГБ №2 им. А.А. Миславского, Верх-Нейвинская городская поликлиника, Серовская городская больница, Краснотурьинская городская больница.

Кроме того партия масок была передана для волонтеров Педагогического и Горного университетов.

"На медицинские организации дополнительной финансовой нагрузкой в период пандемии COVID-19 легли расходы на средства индивидуальной защиты. Формирования резерва средств защиты – это постоянный, непрекращающийся процесс. И мы сегодня с огромной благодарностью принимаем дар от Фонда Святой Екатерины. Замечательно, что в такой сложный момент находятся меценаты, спонсоры готовые протянуть руку помощи", - выразил слова признательности главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

"Коллектив чрезвычайно признателен за поддержку со стороны Фонда святой Екатерины. Запасы донорской крови должны пополняться постоянно. Донорская кровь и ее компоненты по-прежнему нужны ежедневно, ежечасно", - поблагодарил фонд главный врач Александр Орлов.

Это не первая помощь со стороны фонда. Два месяца назад учреждение получило первую партию средств защиты - 10 тысяч масок.

Передача гуманитарного груза ЦГБ №2(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

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Фонд святой Екатерины продолжает работу по снабжению медучреждений средствами индивидуальной защиты 

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Теги: фонд святой екатерины, средства индивидуальной защиты



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