Фонд святой Екатерины продолжает работу по снабжению медучреждений средствами индивидуальной защиты

Фонд святой Екатерины продолжает работу по обеспечению средствами индивидуальной защиты тех, кто в условиях пандемии, часто контактирует с людьми.

Накануне свыше 180 тысяч масок были переданы в медицинские учреждения Среднего Урала. Средства индивидуальной защиты получили: Станция переливания крови, Екатеринбургский клинический перинатальный центр, ЦГБ №2 им. А.А. Миславского, Верх-Нейвинская городская поликлиника, Серовская городская больница, Краснотурьинская городская больница.

Кроме того партия масок была передана для волонтеров Педагогического и Горного университетов.

"На медицинские организации дополнительной финансовой нагрузкой в период пандемии COVID-19 легли расходы на средства индивидуальной защиты. Формирования резерва средств защиты – это постоянный, непрекращающийся процесс. И мы сегодня с огромной благодарностью принимаем дар от Фонда Святой Екатерины. Замечательно, что в такой сложный момент находятся меценаты, спонсоры готовые протянуть руку помощи", - выразил слова признательности главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

"Коллектив чрезвычайно признателен за поддержку со стороны Фонда святой Екатерины. Запасы донорской крови должны пополняться постоянно. Донорская кровь и ее компоненты по-прежнему нужны ежедневно, ежечасно", - поблагодарил фонд главный врач Александр Орлов.

Это не первая помощь со стороны фонда. Два месяца назад учреждение получило первую партию средств защиты - 10 тысяч масок.