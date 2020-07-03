В Ханты-Мансийске полицейский бросил жертву на месте преступления, пострадавший умер

В Ханты-Мансийске полицейский попал под уголовное преследование из-за того, что не доложил коллегам и медикам о том, что горожанин получил серьёзные травмы, из-за которых впоследствии умер, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

По версии следствия, в феврале в дежурную часть отдела полиции в Ханты-Мансийске поступило сообщение о том, что горожанину угрожают соседи. Для проверки обстоятельств происшествия на место выехал силовик. На месте он нашёл пострадавшего с явно насильственными травмами.

"Правоохранитель отнёсся небрежно к возможным последствиям неисполнения своих обязанностей – не вызвал "скорую" для оказания медицинской помощи пострадавшему, не зафиксировал преступление и не преступил к его раскрытию. Полицейский покинул квартиру, где без сознания остался потерпевший, не оказал ему первую медицинскую помощь и не доложил о произошедшем оперативному дежурному. Спустя несколько часов пострадавший умер от закрытой черепно-мозговой травмы", - отметили в надзорном ведомстве.

По факту смерти жертвы возбуждено уголовное дело. Участковому же вменяют халатность – он мог предотвратить смерть пострадавшего, но не сделал этого.