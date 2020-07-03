С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", - сказал главком в интервью "Красной звезде".

Он выразил уверенность, что аналогов этой системы не существует в принципе.

Сообщалось, что С-500 запустят в серийное производство в 2020 году. В прошлом году важнейшие элементы новейшей российской системы ПВО С-500 "Прометей" успешно прошли испытания в Сирии.

О том, что система прошла успешные испытания, в мае 2018 года сообщили американские СМИ. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".