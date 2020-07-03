СК проверит видео из Екатеринбурга, на котором ребенок с ножом разнимает ругающихся родителей

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проведет доследственную проверку сообщения об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина и женщина из Екатеринбурга затеяли конфликт в присутствии малолетнего ребенка. В страхе за жизнь своей матери, девочка пытается разнять пару, плачет и берет нож, а после кладет его на стол.

На данный момент выясняются все обстоятельства конфликта, а также условия, в которых воспитывается ребенок. Поскольку девочка находилась в условиях, угрожающие ее физическому и психическому здоровью, будет устанавливаться проверялись ли ранее органами системы профилактики условия проживания ребенка в семье и были ли приняты какие-либо меры предотвращающие негативные последствия для несовершеннолетнего.

По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.