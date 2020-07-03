В Челябинской области за сутки скончались три человека с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 134 человек подтвержден коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 7 тыс. 993 человек.

Больных COVID-19 – 3 тыс. 218 человек. За сутки были выписаны из больниц 133 человека, всего в регионе выздоровели 4 тыс. 577 пациентов.

За прошедшие сутки умерло три человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это 61-летней мужчина, у которого был атеросклеротический кардиосклероз, и две женщины. Пациентка 83 лет умерла от последствий ишемического инфаркта головного мозга и гипертонической болезни, а у женщины 45 лет была приобретённая генерализованная миастения и сахарный диабет.