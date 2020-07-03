08 Октября 2020
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В Минобороны рассказали о состоянии добровольцев спустя две недели после вакцинации

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо, сообщили в Минобороны РФ.

Специалисты ежедневно осматривают всех участников тестирования, пишет Regnum. На здоровье никто не жалуется, осложнений или побочных реакций ни в одной из двух групп не зафиксировано.

Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 начался в Сеченовском университете 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. В первые часы у некоторых них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции – незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы.

23 июня вторая группа добровольцев из 20 человек получила инъекцию препарата от коронавируса. Через 28 дней после вакцинации добровольцы вернутся к обычному образу жизни. Пока они находятся под наблюдением врачей.

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В Минобороны рассказали о состоянии добровольцев спустя две недели после вакцинации

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Теги: минобороны, вакцина, добровольцы



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