08 Октября 2020
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Ространснадзор возмутился аэропортами и авиакомпаниями: не выполняют антивирусные рекомендации

Ространснадзор не доволен тем, как в российских аэропортах и авиакомпаниях соблюдаются противоэпидемиологические меры. По данным "Коммерсанта", ведомство провело в регионах и столицах более 500 проверок и выявила более 500 нарушений. Самые распространенные – отсутствие перчаток и масок у пассажиров, персонала аэропортов и авиакомпаний (даже у экипажей), отсутствие проверки температуры у пассажиров и обработки мест общественного присутствия антисептиками.

Всего было выявлено 518 нарушений у авиакомпаний и аэропортов, из них на аэропорты приходится 353 нарушения. Соответствующая статистика приводится в обращении замглавы Ространснадзора Андрея Шнырева к главе Росавиации Александру Нерадько.

Проверки затронули 409 воздушных судов и 134 аэропорта. В письме Шнырева говорится, что в целом санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются, а число нарушений — снижается. Тем не менее, проверяющие столкнулись с "типовыми фактами".

В аэропортах и авиакомпаниях проблемы отрицают и говорят, что работают в строгом соответствии с рекомендациями.

Между тем, нарушают правила и сами пассажиры. Так, накануне в питерском Пулково были задержаны несколько десятков рейсов, в результате у входа в аэропорт собралась толпа пассажиров, которая и не думала соблюдать социальную дистанцию – люди жались друг к другу, многие были без масок.

 

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Ространснадзор возмутился аэропортами и авиакомпаниями: не выполняют антивирусные рекомендации

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Теги: проверка, коронавирус, меры предосторожности, авиакомпании, аэропорт, маски, средства индивидуальной защиты



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