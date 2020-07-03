08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
заброшенная больница смп, скорой медицинской помощи (2012) | Фото: ekabu.ru

В Екатеринбурге разрешили строительство многоэтажки рядом с заброшенной больницей в Зеленой роще

Глава управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин подписал приказ, разрешающий строительство многоэтажного здания возле заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой роще.

Напомним, что здание было закрыто на капремонт в 2000 г., однако с тех пор больницей никто не занимался. За последние годы не нашлось ни одного покупателя, желающего приобрести полуразрушенное здание. По оценке градоначальника Александра Высокинского, предварительная стоимость реставрации объекта – 1-1,5 млрд руб..

Территория больницы и прилегающие к ней участки будут разделены на три функциональные зоны. Первая, прилегающая к южному фасаду, позволяет строительство капитальных и некапитальных объектов высотой не более 4 м и площадью до 100 кв.м, а также пешеходные и велосипедные дорожки, цветники и вырубку деревьев "для улучшения визуального восприятия культурного наследия".

Северная зона позволяет снос капитальных и некапитальных объектов, строительство домов высотой до 25 м (стандартная советская девятиэтажка) и размещение подземных парковок.

Что касается зоны охраняемого природного ландшафта между больницей и аллеей Дворца спорта, то любое капитальное строительство, а также повреждение и уничтожение зеленых насаждений, установка глухих ограждений и проведение земляных работ без предварительного археологического обследования территории строго запрещено.

В прошлом месяце депутатами заксобрания региона было принято решение выставить руины бывшего медучреждения на продажу "за рубль", благодаря чему несколько крупных инвесторов уже заинтересовались покупкой заброшенной больницы.

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В Екатеринбурге разрешили строительство многоэтажки рядом с заброшенной больницей в Зеленой роще

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Теги: Заброшенная больница, Госохрана, Зеленая Роща, строительство



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