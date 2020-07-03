УФАС выявило нарушение при проведении аукциона на строительство ФОКа в Копейске
УФАС выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Копейске с начальной ценой 150,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.
Заказчиком выступила администрация города.
УФАС установило, что мэрия не указала в проекте контракта положения, предусмотренные Законом о контрактной системе. В связи с этим заказчику было предписано при направлении проекта контракта победителю внести данные изменения.
Добавим, что победителем аукциона признано ООО "Развитие оптимальных стратегий инвестирования в проектировании". Компания готова выполнить работы за 132,5 млн руб.
Должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о контрактной системе.