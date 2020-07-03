У пассажирки, прилетевшей в Китай из Минска, нашли коронавирус

В Китае выявлен случай ввоза коронавируса из Белоруссии.

Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", болезнь обнаружили у 18-летней китаянки по фамилии Чжан, ученицы подготовительного отделения Белорусского государственного университета. 26 июня она вылетела из Минска в Шэньян. По прибытии она была помещена на карантин, и 2 июля анализы показали положительный результат.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о победе над эпидемией. В стране не вводились жёсткие карантинные меры, но, как подчеркнул Лукашенко, система здравоохранения выстояла.