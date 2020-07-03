08 Октября 2020
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Политика Северо-Западный ФО В России
Пикет против объединения Архангельской области и НАО (2020) | Фото: vk.com/zanao, автор Татьяна Антипина

Поправки разъединили: глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Юрий Бездудный, врио руководителя Ненецкого автономного округа (НАО), заявил, что тема объединения с Архангельской областью больше не актуальна и никакого слияния двух субъектов не будет. Об этом он рассказал журналистам РБК.

Жители Ненецкого автономного округа, чье население составляет всего чуть больше 43 тыс. человек, оказались единственными россиянами, которые в большинстве своем высказались против поправок в Конституцию страны на прошедшем плебисците. Глава субъекта считает, что ключевым фактором такого отношения на голосовании стала как раз тема возможного объединения территорий округа с Архангельской областью.

Стоит отметить, что по данным ЦИК России, после подсчета итогов голосования в НАО оказалось, что поправкам сказали "нет" 54,57% жителей округа и лишь 44,42% избирателей высказались положительно. В мае главы Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум об объединении, что вызвало у некоторых в округе резко негативную реакцию. К концу мая от планов проведения референдума по объединению двух регионов было решено отказаться.

Отметим, что и Цыбульскому, и Бездудному, которые пришли в субъекты по предложению Владимира Путина весной текущего года, предстоят выборы 13 сентября 2020 года. Александр Цыбульский до получения статуса врио главы Архангельской области руководил как раз Ненецким округом.

Коллаж, Александр Цыбульский, Юрий Бездудный, Архангельская область, Ненецкий автономный округ(2020)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Юрий Бездудный, Александр Цыбульский, Ненецкий автономный округ, поправки в Конституцию



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Ранее 10.07.2020 00:02 Мск Архангельская область передумала отказываться от объединения с НАО

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