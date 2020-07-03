Поправки разъединили: глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Юрий Бездудный, врио руководителя Ненецкого автономного округа (НАО), заявил, что тема объединения с Архангельской областью больше не актуальна и никакого слияния двух субъектов не будет. Об этом он рассказал журналистам РБК.

Жители Ненецкого автономного округа, чье население составляет всего чуть больше 43 тыс. человек, оказались единственными россиянами, которые в большинстве своем высказались против поправок в Конституцию страны на прошедшем плебисците. Глава субъекта считает, что ключевым фактором такого отношения на голосовании стала как раз тема возможного объединения территорий округа с Архангельской областью.

Стоит отметить, что по данным ЦИК России, после подсчета итогов голосования в НАО оказалось, что поправкам сказали "нет" 54,57% жителей округа и лишь 44,42% избирателей высказались положительно. В мае главы Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум об объединении, что вызвало у некоторых в округе резко негативную реакцию. К концу мая от планов проведения референдума по объединению двух регионов было решено отказаться.

Отметим, что и Цыбульскому, и Бездудному, которые пришли в субъекты по предложению Владимира Путина весной текущего года, предстоят выборы 13 сентября 2020 года. Александр Цыбульский до получения статуса врио главы Архангельской области руководил как раз Ненецким округом.