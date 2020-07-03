08 Октября 2020
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Бурятия, Иркутская область, Забайкалье, пожары-2015, лесхоз, возгорания, очаги, лесные пожары, задымление (2015) | Фото: пресс-служба Лесхоза

В Якутии из-за взрывных работ угольщиков загорелся лес

В Якутии произошел лесной пожар из-за проведенных взрывных работ сотрудниками угольного разреза "Джебарики-Хая".

По данным прокуратуры, это случилось 22 июня в Томпонском районе. Загорелся лес, находящийся рядом с местом взрывов.

Предварительный ущерб лесному фонду составил более 314 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, передает Regnum.

Напомним, со 2 июля в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Сообщалось о сложной ситуации в лесах на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов.

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В Якутии из-за взрывных работ угольщиков загорелся лес

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Теги: якутия, лесной пожар, взрывные работы



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