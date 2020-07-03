Уралвагонзавод помог Нижнему Тагилу получить звание "Город трудовой доблести"

Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал идею присвоить в 2020 году звание городов трудовой доблести 20 городам, среди которых Нижний Тагил. Город в годы Великой Отечественной войны произвел 50% танков Т-34, также он поставил броню для каждого третьего танка.

Таким образом, можно сказать, что город получил звание благодаря славной истории предприятий, среди которых - Уралвагонзавод (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех"). Инициаторами идеи выдвинуть Нижний Тагил на звание "Город трудовой доблести" выступили профсоюзная и молодежная организации Уралвагонзавода и совет ветеранов УВЗ. А первые о том, что именно коллектив Уралвагонзавода должен выйти с инициативой о присвоении Нижнему Тагилу звания "Город трудовой доблести", сказал генеральный директор концерна Александр Потапов.

В годы Великой Отечественной войны на базе Уралвагонзавода был создан один из крупнейших оборонных комплексов страны – Уральский танковый завод № 183 имени Коминтерна. Сюда были эвакуированы 12 предприятий, и всего за два с половиной месяца налажен выпуск легендарного танка Т-34.

В целом за годы войны Красная Армия получила более 25 тысяч тагильских Т-34 - это больше, чем выпустили танков все вместе взятые заводы центральной Европы, оснащавшие техникой армию фашисткой Германии. Кроме того, на УТЗ было выпущено 3882 бронекорпуса самолетов-штурмовиков ИЛ-2, 2 268 236 корпусов авиабомб, 442 446 комплектов снарядов М-13 и направляющих для самоходных реактивных установок залпового огня ("катюш"), 63 тысячи артпередков для пушек и гаубиц.

На Уральском танковом заводе зарождались и подхватывались многие патриотические инициативы. В 1942 году здесь началось Всесоюзное движение рабочих-тысячников с рекорда фрезеровщика авиационного завода Дмитрия Босого, сумевшего выполнить двухмесячное задание за 4 дня. Это движение поддержали сотни танкостроителей - к концу войны количество рабочих-ударников составляло 84% от общего числа рабочих. Широко в стране были известны трудовые рекорды фронтовых комсомольско-молодежных бригад Уральского танкового завода. К началу 1943 года их было 58, а к концу 1945 - более тысячи. 15 из них имели звание Гвардейских.

Работники УТЗ сыграли особую роль в формировании "Уральского добровольческого танкового корпуса", созданного по инициативе жителей трех Уральских областей весной 1943 года. Из 202 танков, необходимых для обеспечения корпуса, 145 были тагильскими. Кроме того, на УТЗ было собрано семь сверхплановых эшелонов, сделанных на средства жителей Нижнего Тагила.

В специальном выпуске газеты "Правда" от 27 мая 1945 года, посвящённом грандиозной трудовой победе УТЗ, подчёркивалось:

"Коллектив Уральского танкового завода вписал одну из славных страниц в историю Великой Отечественной войны. Этот коллектив перенёс неимоверные лишения и трудности, но выполнил для Родины всё, что мог".