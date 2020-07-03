Ямальцы выбрали название мосту через реку Пур

Ямальцы выбрали название мосту через реку Пур. Большинство северян проголосовали за название Пуровский мост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Участие в финальном этапе голосования приняли жители трех районов - Пуровского, Тазовского и Красноселькупского. За вариант Пуровский мост проголосовали 57% жителей. На втором месте с результатом 29,5% - Уренгойский мост, 13,5% голосов отдано за название Заполярный мост. В голосовании приняло участие больше 23 тысяч человек.

Напомним, жители автономного округа выбирали из десятка вариантов-лидеров, предложенных в Instagram-аккаунте губернатора Дмитрия Артюхова, которые получили больше всего лайков. Это: Пуровский, Няхар, Заполярный, Мечты, Северный, Уренгойский, Мангазейский, Надежда Уренгоя, Победы, Ямальская стрела

Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Мост планируется сдать в декабре 2020 года.