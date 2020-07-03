08 Октября 2020
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Назарбаев, Путин (2013) | Фото: kremlin.ru

Путин записал видеообращение для Назарбаева-юбиляра

Владимир Путин записал поздравительное видеообращение к Нурсултану Назарбаеву, который 6 июля отметит 80-летний юбилей.

"Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее", - говорит Путин экс-президенту Казахстана.

По его словам, бывший президент Казахстана по праву снискал высокий авторитет на родине, в России и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер. "Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам", — заключил президент России.

Напомним, в преддверии своего юбилея Назарбаев успел заболеть и вылечиться от коронавируса. "Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем тёплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе", — заявил Назарбаев в обращении, опубликованном на его сайте.

"Я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления", — добавил Назарбаев.

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Путин записал видеообращение для Назарбаева-юбиляра

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Теги: владимир путин, нурсултан назарбаев, казахстан, коронавирус, юбилей, поздравление



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