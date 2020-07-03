По маршруту Губкинский - Пурпе на Ямале возобновились пассажирские перевозки

1 июля возобновились пассажирские перевозки по маршруту №108 Губкинский – Пурпе. Перевозчиком выступает МУП "Автодорсервис". Стоимость разовой поездки по-прежнему составляет 70 руб. и по единому социальному проездному билету на данном маршруте действуют льготы.

"Маршрут востребованный, ежедневно жители посёлка Пурпе и Пурпе-1 едут в Губкинский на работу или учёбу. Кроме того, в посёлке Пурпе расположен железнодорожный вокзал, откуда пассажиры уезжают в Екатеринбург, Челябинск, Москву, Уфу", - отметила первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Наталья Сагун.

По маршруту действуют два новых автобуса, один из которых запасной. В каждом установлено видеонаблюдение и оборудованы специальные площадки для людей с ограниченными возможностями.

"В действующее расписание, которое опубликовано на сайте администрации города, внесли очень важные для жителей города и посёлка изменения – теперь автобус будет работать в выходные дни", - прокомментировал глава Губкинского Андрей Гаранин.

В данный момент на Ямале работает девять межмуниципальных маршрутов: Муравленко - Ноябрьск, Салехард - Аксарка, Губкинский - Новый-Уренгой, Лабытнанги - Харп, Губкинский – Пурпе, Пурпе-1 - Губкинский, Тарко-Сале - Новый Уренгой, Уренгой - Коротчаево, Губкинский – Тарко-Сале.