Ямалец украл цветы от монумента Победы, чтобы подарить возлюбленной. Заявление в полицию подал мэр

В Муравленко силовики задержали преступника, который ради подарка возлюбленной украл цветы, возложенные к монументу Победы, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном УМВД.

1 июля в городской отдел полиции поступило заявление главы Муравленко. Он сообщил, что около 22.00 неизвестные, находясь в сквере Победы, похитили корзину с цветами, установленную на памятнике "Всем убиенным от благодарных живых". Злоумышленники сорвали с памятника и бросили на землю символ Победы – Георгиевскую ленту, а также ходили по памятнику.

"Вскоре сотрудники полиции нашли нетрезвых 45- и 38-летних горожан, причастных к совершению преступления. Один из них рассказал полицейским, что просто хотел подарить девушке цветы. По факту случившегося проводится проверка", - уточнили в управлении.