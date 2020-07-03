08 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Улица города Муравленко (2019) | Фото:Накануне.RU

Ямалец украл цветы от монумента Победы, чтобы подарить возлюбленной. Заявление в полицию подал мэр

В Муравленко силовики задержали преступника, который ради подарка возлюбленной украл цветы, возложенные к монументу Победы, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном УМВД.

1 июля в городской отдел полиции поступило заявление главы Муравленко. Он сообщил, что около 22.00 неизвестные, находясь в сквере Победы, похитили корзину с цветами, установленную на памятнике "Всем убиенным от благодарных живых". Злоумышленники сорвали с памятника и бросили на землю символ Победы – Георгиевскую ленту, а также ходили по памятнику.

"Вскоре сотрудники полиции нашли нетрезвых 45- и 38-летних горожан, причастных к совершению преступления. Один из них рассказал полицейским, что просто хотел подарить девушке цветы. По факту случившегося проводится проверка", - уточнили в управлении.

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Ямалец украл цветы от монумента Победы, чтобы подарить возлюбленной. Заявление в полицию подал мэр

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Теги: сквер Победы, цветы, кража, Георгиевская лента, Александр Подорога



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