В Челябинске пьяный мужчина не пускал работников "скорой" к пациенту

В Челябинске агрессивный пьяный мужчина не пускал работников "скорой помощи" к пациентке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля. Бригада "скорой помощи" приехала на вызов по улице Третьего Интернационала.

Однако в подъезде работникам "скорой" дорогу преградил агрессивно настроенный мужчина, не давая возможности оказать пациентке необходимую помощь. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения.

Фельдшер нажал сигнал "Тревога". На место приехали сотрудники Росгвардии, которые задержали 21-летнего местного жителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.