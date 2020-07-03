В Самарской области из-за аварии на газопроводе эвакуировали целый поселок

В Самарской области эвакуируют более 1,5 тысяч жителей поселка Верхняя Подстепновка из-за аварии на газопроводе.

Спасатели вывозят на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Эвакуация в Волжском районе началась ночью 3 июля. Сообщения об аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе поступили днем 2 июля.

При проведении земляных работ аварийной бригадой предприятия была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в 1 км южнее села Верхняя Подстепновка.

В месте повреждения вышел газ, который горит. По официальным сообщениям, концентрация его в воздухе не превышена. На месте работает химико-радиометрическая лаборатория.

Пострадавших в результате аварии нет, происшествие не повлияло на работу завода, уточнили в МЧС.

К ликвидации последствий аварии привлечены аварийные-восстановительные службы компании, администрация района.

Губернатор Самарской области Дмитрий Назаров в своем Instagram сообщил, что провел заседание оперштаба. Ведется отжиг газа в технологических колодцах в двух местах – в районе Лопатино и Новокуйбышевска. После завершения отжига, начнутся аварийно-восстановительные работы.

В местных ДК и школе развернули ПВР на 300 человек. По состоянию на 2:30 эвакуация завершена. 13 жителей от эвакуации отказались. "Если бы я не знал, как проходит регламентный отжиг газа, то тоже бы впечатлился картинками из интернета с заревом. Не пугайтесь, причин для паники и страха нет, все необходимые меры принимаются", - заверил губернатор.