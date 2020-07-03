08 Октября 2020
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Экономика В России Москва
топливо, бензин, заправка, АЗС, машина, бизнесмен (2018) | Фото: Накануне.RU

"Нет причин для сильного беспокойства". ФАС - о росте цен на бензин

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали рост цен на бензин в России.

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян заявил, что "ведомство фиксирует незначительное увеличение роста цен на бензины, обусловленное выходом страны из режима самоизоляции и активным использованием личного автомобильного транспорта".

"На короткий промежуток времени спрос сильно превысил предложение. Но в настоящее время он стабилизировался", - цитирует Ханяна пресс-служба ФАС.

"Цена в рознице растет в пределах инфляции, ценовых скачков нет, - говорит представитель ведомства. - По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства".

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"Нет причин для сильного беспокойства". ФАС - о росте цен на бензин

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Теги: цены на бензин, рост цен, фас



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