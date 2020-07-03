08 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Александр Поздеев, президент Западно-Уральского машиностроительного концерна (2014) | Фото: business-class.su

В Перми краевой суд отменил приговор экс-владельцу "ЗУМК", которому вменяли многомиллионные долги по налогам и зарплате

Пермский краевой суд отменил приговор бывшему владельцу ГК "Западно-Уральский машиностроительный концерн" Александру Поздееву, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "ЗУМК-Инвест" учрежден Поздеевым и компанией "ЗУМК-Инжиниринг", которая фигурировала в уголовном деле о невыплате зарплат. 6 октября 2015 г. в квартире Поздеева прошел обыск. Проводили его сотрудники краевого Следственного комитета в компании спецназа. Он прошел в рамках дела о налоговом долге в 20,3 млн руб. По мнению пресс-секретаря "ЗУМК" Елены Кошкиной, визит сотрудников СК был связан с законными действиями правоохранительных органов по встречным проверкам, так как Поздеев – генеральный директор ООО "ЗУМК-Инжиниринг", компании, которая является одной из сторон в ситуации, связанной со стройкой в Узбекистане.

В 2014 г. глава концерна был арестован в Ташкенте. Впоследствии ему предъявили обвинение по четырем статьям УК. Тогда "ЗУМК" связывал арест своего руководителя с невыполнением узбекской стороной обязательств по оплате строительных работ, общий долг – порядка $36 млн. Арест "вызывал сомнения по поводу отсутствия политической подоплеки в действиях узбекской стороны. Результатом этих действий является фактическое вытеснение из Узбекистана указанных российских компаний без выплаты денежных средств за строительство", сказали тогда в компании. Позже Поздеев вышел под подписку о невыезде.

В феврале 2019 г. дело Поздеева ушло в суд. По версии следствия, 28 февраля 2014 – 14 мая 2017 гг. Поздеев, зная о налоговом долге входящих в ЗУМК "Уралгорнефтемаш" и "Литмашпро-М" в 113 млн руб., решил скрыть имеющиеся на счетах деньги, чтобы не платить налоги. Примерно в это же время у "Литмашпро-М" и также входящей в "ЗУМК" "ПО ГШМ" накопились долги по зарплате перед работниками. Первая контора должна была 115 сотрудникам 8,7 млн руб., вторая – 212 людям 13,5 млн руб. Поздеев поручил директорам компаний не платить подчиненным, полагают следователи. Также с 1 января 2013 по 28 марта 2015 гг. Поздеев, возглавляя компанию "ЗУМК-Инжиниринг" и владея ею, с помощью главбуха предприятия не заплатил налоги в сумме 20,3 млн руб. Отметим, ранее "ЗУМК-Инжиниринг" была должна 53 работниками за ноябрь-декабрь 2017 г. 3,1 млн руб. Деньги нашлись только после вмешательства прокуратуры. Также директора дисквалифицировали на год.

5 февраля 2020 г. Кировский райсуд Перми оштрафовал Поздеева на 300 тыс. руб., а второго фигуранта дела, бухгалтера дочерней компании ГК, "ЗУМК-Инжиниринг", Татьяну Староверову, - на 100 тыс. руб.

В картотеке дела на сайте краевого суда опубликовано апелляционное определение. Приговор Поздееву и Староверовой отменён. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. В это время подсудимые будут находиться под подпиской о невыезде.

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В Перми краевой суд отменил приговор экс-владельцу "ЗУМК", которому вменяли многомиллионные долги по налогам и зарплате

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Теги: Александр Поздеев, Татьяна Староверова, Западно-уральский машиностроительный концерт



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