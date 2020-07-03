Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что россияне и украинцы завидуют белорусам. Об этом глава страны сказал, выступая с речью на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", — сказал он.