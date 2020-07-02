Кампания "Нет!" подала в московскую мэрию заявку на проведение митинга против признания итогов голосования по Конституции

В мэрию Москвы поступило уведомление о проведении кампанией "Нет!" митинга против признания итогов голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на пресс-службу движения "Открытая Россия".

Помимо проведения митинга с численностью в 10 тыс. человек, организаторы кампании потребовали отставки главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. По их мнению, несмотря на заверения Центризбиркома, голосование прошло с множеством нарушений.

Напомним, что в январе текущего года ряд оппозиционеров по предложению "Открытой России" запустили кампанию "Нет!". Выражая свою позицию против поправок в Конституцию, участники движения собирали подписи, проводили акции во время агитационной кампании, и организовали экзитполы на участках.

Согласно заявке митинг планируется провести 15 июля на Пушкинской площади в 19.00.