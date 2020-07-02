Жюри фестиваля уличного искусства утвердило первые три работы, которые украсят улицы Екатеринбурга

Конкурсная комиссия по подготовке и проведению фестиваля уличного графического искусства Public art отобрала первые три работы, которые уже в этот месяц украсят Екатеринбург.

Напомним, что фестиваль в уральской столице пройдет в период с 3 июля по 3 августа 2020 г. Тендер на его проведение выиграли представители ООО "Коннект". Ими на суд комиссии и были предоставлены дополнительные работы к уже первоначальному списку эскизов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на стенах города скоро появятся работы известных художников:

Игорь GS "Время"

Илья Винс "Деревня"

Дима SLASH "Герб"

Согласно контракту, эскизы должны дополнять общую картину местности, где они будут изображены. Некоторые из них также носят тематику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отдельно члены конкурсной комиссии рекомендовали отразить тему получения Екатеринбургом почетного звания "Город трудовой доблести".