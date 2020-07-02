07 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Фестиваль уличного искусства (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/Александра Зайцева

Жюри фестиваля уличного искусства утвердило первые три работы, которые украсят улицы Екатеринбурга

Конкурсная комиссия по подготовке и проведению фестиваля уличного графического искусства Public art отобрала первые три работы, которые уже в этот месяц украсят Екатеринбург.

Напомним, что фестиваль в уральской столице пройдет в период с 3 июля по 3 августа 2020 г. Тендер на его проведение выиграли представители ООО "Коннект". Ими на суд комиссии и были предоставлены дополнительные работы к уже первоначальному списку эскизов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на стенах города скоро появятся работы известных художников:

Работа художника Игоря GS "Время"(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/Александра Зайцева

Игорь GS "Время"

Работа художника Ильи Винса "Деревня"(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/Александра Зайцева

Илья Винс "Деревня"

Работа художника Димы SLASH "Герб"(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/Александра Зайцева

Дима SLASH "Герб"

Согласно контракту, эскизы должны дополнять общую картину местности, где они будут изображены. Некоторые из них также носят тематику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отдельно члены конкурсной комиссии рекомендовали отразить тему получения Екатеринбургом почетного звания "Город трудовой доблести".

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Жюри фестиваля уличного искусства утвердило первые три работы, которые украсят улицы Екатеринбурга

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Теги: фестиваль уличного искусства, конкурсная комиссия, эскизы



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