На свадьбе в Свердловской области 28 человек заразились коронавирусом

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

На Среднем Урале на церемонии бракосочетания коронавирус подхватили 28 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ, материалы направлены в органы предварительного расследования.

Глава региона Евгений Куйвашев написал в "Инстаграме", что на церемонию бракосочетания в Камышлов съездили полтора десятка человек из Камышловского района и привезли с собой вирус.