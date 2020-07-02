Бывший директор нижневартовской школы подозревается в сокрытии развратного отношения физрука к несовершеннолетним ученицам

В отношении экс-директора школы в Нижневартовске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, осуществляя свою деятельность с 2015 г. по 2018 г., директор школы, зная о развратных действиях учителя физкультуры к двум своим ученицам, предпочла скрыть сей факт.

"Действуя из личной заинтересованности, она не исполнила свои должностные обязанности и скрыла известные ей факты от органов полиции. Указанные действия злоумышленницы повлекли тяжкие последствия", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, с 2015 г. по 2020 г. учитель физкультуры неоднократно с применением насилия совершал в отношении несовершеннолетних учениц действия сексуального характера. Следствием были установлены личности трех потерпевших. Нижневартовский городской суд отправил мужчину под арест. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ и одного - по ч. 1 ст. 135 УК РФ.